القضاء يأمر بوقف إضراب مضيفين في الخطوط الجزائرية

الثلاثاء 18 فبراير 2020

صورة ارشيفية

قضت محكمة جزائرية، اليوم الثلاثاء، بوقف إضراب مضيفين في شركة الخطوط الجوية الحكومية، مستمر منذ يومين، وتسبب في إلغاء وتأخير عشرات الرحلات الدولية والداخلية.



وذكر البيان أنه بقرار صادر اليوم: ”أمرت محكمة الدار البيضاء -شرق الجزائر العاصمة- بوقف الإضراب الذي نفذه مضيفو الطيران لشركة الخطوط الجزائرية“ منذ الإثنين، دون تحديد عدد المضيفين المضربين.

وقال مصدر في الخطوط الجزائرية، إن الشركة ألغت نحو 40% من رحلاتها ما بين داخلية ودولية في اليوم الأول من الإضراب.

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وأشار المصدر إلى إلغاء عشرات الرحلات الداخلية خاصة نحو مطارات جنوب البلاد دون تحديد عددها.

ولفت إلى أنه جرى ”تعليق علاقة العمل تحفظيا لـ62 مضيفا بسبب الإضراب الذي نفذ بشكل مفاجئ ودون إشعار مسبق“، مشيرا إلى أن ”قانون العمل في الجزائر ينص على إلزامية تقديم إشعار مسبق بالإضراب قبل 8 أيام على الأقل عن موعد الحركة الاحتجاجية“.

ولمواجهة الإضراب، أجّرت الشركة الحكومية طائرتين تابعتين لشركة طيران ”الطاسيلي“ (فرع شركة سوناطراك الحكومية للمحروقات)، لتأمين رحلات خاصة نحو فرنسا، وفق المصدر ذاته.

ووفق بيان سابق أصدرته ”الجوية الجزائرية“، الثلاثاء، فإن من أصل 19 رحلة دولية في الفترة الصباحية، ألغيت 5، ووصلت 14 أخرى إلى وجهتها.

وتقول نقابة المضيفين، إن الإضراب سببه عدم وفاء إدارة الشركة بوعود قدمتها منذ نحو عامين للتكفل بمطالب اجتماعية ومهنية، بينها زيادة في الأجور.