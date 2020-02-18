موسكو تعلق على العقوبات الأمريكية ضد شركة "روسنفط تريدينغ" الروسية

الثلاثاء 18 فبراير 2020

صورة ارشيفية Advertisements

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن موسكو ترفض بشكل قاطع العقوبات الامريكية ضد شركة "روسنفط تريدنغ".



وجاء في بيان للوزارة " وهكذا ، فإن عدد محاولات الولايات المتحدة للضغط على روسيا من خلال خلق عقبات أمام العلاقات الاقتصادية الخارجية ورفض إصدار تأشيرات أمريكية قد بلغ 80 منذ عام 2011".

وأضاف البيان " موقفنا من العقوبات معروف. روسيا ترفض بشكل قاطع التدابير التقييدية أحادية الجانب التي تسعى من خلالها الولايات المتحدة جاهدة من أجل الهيمنة العالمية، في محاولة لإخضاع العالم كله لإرادتهم، لم ولن يتمكنوا من التأثير على التوجه الروسي في الشؤون الدولية، بما في ذلك التفاعل مع السلطات الشرعية لفنزويلا أو سوريا أو إيران أو أي دولة أخرى".