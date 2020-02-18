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شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تقرر منع الصينيين من دخول أراضيها والان مع التفاصيل
الثلاثاء 18 فبراير 2020
صورة ارشيفية
أفادت شبكة سكاي نيوز العربية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، إقرار الحكومة الروسية منع دخول الصينيين إلي أراضيها بداية من يوم الخميس القادم.
وأعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، في تصريحات صحفية تعليق دخول المواطنيين إلي روسيا بسبب فيروس كورونا المستجد.
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