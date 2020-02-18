الجيش الليبي يعلن استهداف مستودع أسلحة في ميناء طرابلس

الثلاثاء 18 فبراير 2020

أعلنت عملية الكرامة التي تنفذها القيادة العامة لقوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر اليوم الثلاثاء استهداف مستودع اسلحة بميناء طرابلس البحري.



وقالت العملية في بيان لها "وجهنا ضربة عسكرية لمستودع أسلحة وذخيرة بميناء طرابلس لإضعاف إمكانيات المرتزقة"، وفقا لقناة ليبيا "218".

وأضاف البيان أن "الجيش الوطني يدعو الجماعات المدعومة من الوفاق إلى تجنب انتهاك وقف إطلاق النار والالتزام بمخرجات مؤتمر برلين".

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وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام عربية أن الجيش الوطني الليبي استهدف سفينة شحن تركية تحمل أسلحة في ميناء العاصمة طرابلس التي تسيطر عليها ميليشيات حكومة فايز السراج.

وأظهر مقطع مصور دخاناً كثيفاً يتصاعد من السفينة التي انتهكت الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على إرسال الأسلحة إلى ليبيا.

ونقلت الوكالة عن مصدر في ميناء طرابلس قوله إن مستودعا ضُرِب في الهجوم.