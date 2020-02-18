اليمن.. غريفيث: التردد في سلك المسار السياسي باليمن يسمح بعلو أصوات طبول الحرب

الثلاثاء 18 فبراير 2020

قال المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث الثلاثاء، إن "التردد في سلك المسار السياسي باليمن يسمح بعلو أصوات طبول الحرب".



وشدد على ضرورة أن يظهر طرفا النزاع الشجاعة اللازمة لتنحية الأهداف العسكرية قصيرة الأمد جانبا.

وقال جريفيث، في إحاطة أمام مجلس الأمن: "التردد في سلك المسار السياسي يسمح بعلو أصوات طبول الحرب، ولا بد لطرفي الأزمة اليمنية أن يُظهِرا الشجاعة لتجنب الأهداف العسكرية".

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ودعا للمرة الأولى إلى تشكيل حكومة تشمل جميع اليمنيين، وقال: "يتعين على الطرفين توحيد المواقف حول رؤية مشتركة لما بعد النزاع تضمن حكومة وعملية انتقال سياسي تشمل الجميع".

وطالب جريفيث الطرفين أن يوحدا مواقفهما حول قطاع أمني يحمي جميع اليمنيين، وإعادة إعمار للمؤسسات والاقتصاد، وتقبل إنهاء حالة العداء حتى مع استمرار الخلافات.

وأشار جريفيث إلى أن تجدد العنف قد يبطل مكاسب التهدئة التي تحققت الفترة الماضية ويزيد من صعوبة التوصل إلى السّلام.