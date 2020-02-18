شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين يوقع مرسوما بإقالة مساعد له والان مع التفاصيل

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

وقال المكتب الصحفي للكرملين اليوم الثلاثاء إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع مرسوما "بشأن إعفاء فلاديسلاف سوركوف من منصب مساعد الرئيس". يشار إلى أن هذا المرسوم يدخل حيز التنفيذ من تاريخ توقيعه.

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