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السلطات الصحية في اليابان تعلن تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات الصحية في اليابان تعلن تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

الثلاثاء 18 فبراير 2020

أعلنت السلطات الصحية في اليابان، الثلاثاء، تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد.

 

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وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إنه تم تسجيل حالات الإصابة في مقاطعة واكاياما غربي اليابان، ليبلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس في اليابان 523 حالة.

 

وكانت السلطات الصحية الصينية أعلنت ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا إلى 1868 شخصا، كما ارتفعت حالات الإصابة في البلاد إلى 72 ألفا و436 شخصا.

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