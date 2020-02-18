رئيس أرض الصومال يرفض استقبال الرئيس الصومالي

الثلاثاء 18 فبراير 2020

موسى بيحي عبدي

رفض رئيس أرض الصومال، موسى بيحي عبدي، استقبال الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو، الذي يخطط لزيارة العاصمة هرغيسا.



وجاء في خطاب بيحي في ، اليوم الثلاثاء، بجلسة مشتركة لبرلمان أرض الصومال بغرفتيه، إن "زيارتي إلى أديس أبابا جاءت تلبية لدعوة من رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، وكان الهدف الرئيسي منها تقديم طلب الاعتراف بأرض الصومال كدولة مستقلة إلى الاتحاد الأفريقي". وفقا لموقع "العين".

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وأضاف بيحي: "أبلغني رئيس الوزراء الإثيوبي أنني سألتقي بفرماجو وأنه يريد التوسط بين الجانبين ووافقت على ذلك".

ولفت بيحي إلى رغبة كل من السويد وجيبوتي في استئناف المحادثات بين الصومال وأرض الصومال.

وأشار رئيس أرض الصومال إلى أن فرماجو قدم اعتذارا علنيا في الـ13 من فبراير/ شباط الجاري عن الفظائع التي ارتكبها النظام العسكري الصومالي في أواخر الثمانينيات بحق سكان أرض الصومال.

يشار إلى أن "أرض الصومال" أو "صومالي لاند" هي دولة أعلنت استقلالها عن الصومال منذ 1960.