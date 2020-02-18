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شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تفرض عقوبات على "روسنفت" لتجفيف منابع تمويل حكومة مادورو في فنزويلا والان مع التفاصيل
الثلاثاء 18 فبراير 2020
صورة ارشيفية
اتخذت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، خطوة صوب تشديد القيود المالية على فنزويلا، بأن حظرت التعامل مع شركة تابعة لعملاق النفط الروسي روسنفت، ويقول مسؤولون أمريكيون إنها تقدم طوق نجاة لحكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.
وتستهدف العقوبات التي أعلن عنها على الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأمريكية، اليوم، روسنفت للتجارة. وأعطت الولايات المتحدة أيضًا مهلة للشركات حتى 20 مايو أيار لإنهاء عملياتها مع الشركة.
وقالت وكالة الإعلام الروسية إن العقوبات تستهدف روسنفت للتجارة ورئيس مجلس إدارتها، فيما امتنعت روسنفت الروسية عن التعقيب.
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