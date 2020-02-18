شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات جديدة في «هوبي» للحد من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

ذكرت وسائل إعلام رسمية، اليوم الثلاثاء، أن إقليم هوبي في وسط الصين سيعتمد إجراءات أكثر شمولا وقوة لرصد المرضى الذين يعانون ارتفاعا في درجات الحرارة في إطار المساعي الرامية لاحتواء فيروس كورونا المستجد.

قالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، نقلا عن إشعار أصدره مقر مكافحة الوباء بالإقليم إنه سيجري فحص سجلات جميع من أصيبوا بارتفاع في درجات الحرارة وزاروا أطباء منذ 20 يناير، ومن اشتروا أدوية لعلاج السعال والحمى بلا وصفات طبية، سواء من الصيدليات أو من على الإنترنت.

وأضاف تقرير شينخوا أن هؤلاء سيخضعون لفحوص طبية وسيوضعون في الحجر الصحي أو المستشفى إذا لزم الأمر.