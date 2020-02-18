شكرا لقرائتكم خبر عن رغم الإعلان الرسمي..صراع على نتيجة الانتخابات الرئاسية الافغانية والان نبدء بالتفاصيل

أعلن عبد الله عبد الله مرشح الانتخابات الرئاسية الأفغانية اليوم الثلاثاء نفسه فائزا بالانتخابات الرئاسية الأفغانية. ونقلت وكالة (بلومبرج) للأنباء عن عبد الله تأكيده لأنصاره رفضه لنتائج الانتخابات الرئاسية التي أجريت في أيلول/سبتمبر الماضي والتي أعلنتها لجنة الانتخابات المستقلة في وقت سابق اليوم الثلاثاء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رغم الإعلان الرسمي..صراع على نتيجة الانتخابات الرئاسية الافغانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.