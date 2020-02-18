شكرا لقرائتكم خبر عن أعمال قتل لمسلمي الروهينجا في مناطق مقطوع عنها الإنترنت والان نبدء بالتفاصيل

اليوم- وكالات

أعرب خبراء مفوضون من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، عن قلقهم حيال استمرار تعرض مسلمي الروهينجا في ميانمار لمزيد من أعمال القتل والتشريد في مناطق مقطوع عنها الإنترنت في الوقت الراهن.

وجاء في بيان أصدره مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف اليوم الثلاثاء أن هناك " مدنيين ومن بينهم أطفال لا يزالون مضطرين لتحمل العبء الرئيسي لهذا الصراع المتصاعد، وهو أمر مفزع بالنسبة لهم على نحو خاص نظرا لتصاعد العنف في المناطق التي تم إغلاق الإنترنت فيها". وحسب هذه التقارير، فقد لقي سبعة مدنيين حتفهم وأُصِيْبَ ما يصل إلى 50 شخصا آخرين، كما تشير هذه التقارير إلى تشريد ما يصل إلى 1100 شخص خلال الأيام العشرة الأخيرة.