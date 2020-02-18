مقتل أربعة مواطنين بهجوم داعشي جنوبي كركوك

أفاد مصدر أمني في محافظة كركوك، الثلاثاء، بمقتل أربعة مواطنين بهجوم "داعشي" جنوبي المحافظة. وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "مجموعة من عناصر داعش قامت بالهجوم على قرية جغماغة التابعة لقضاء الدبس جنوبي محافظة كركوك". وأضاف أن "الهجوم أسفر عن استشهاد أربعة من مواطني القرية".



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