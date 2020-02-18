أنقرة تنفي تدمير إحدى سفنها بقصف صاروخي استهدف ميناء طرابلس

نفى المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن اليوم الثلاثاء صحة المعلومات، التي تحدثت عن غرق سفينة تركية إثر هجوم صاروخي على ميناء طرابلس الليبي.
وفي وقت سابق، أعلن "الجيش الوطني الليبي"، أنه تمكن من تدمير سفينة تركية محملة بالسلاح والذخيرة، بعد وصولها إلى ميناء طرابلس.
من جانبه نفى مصطفى المجعي المتحدث باسم المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" التي تقودها حكومة الوفاق الوطني الليبية، استهداف سفينة تركية أو مخزن للذخيرة في ميناء طرابلس الليبي.
وقال المتحدث لوكالة "الأناضول": "قصف مليشيات حفتر رصيف ميناء طرابلس أدى فقط لاحتراق عدة حاويات تجارية وبضائع".
من جانبها، قالت مديرية الموانئ الليبية التابعة لحكومة الوفاق الوطني، إنه لا توجد أي سفينة تركية في ميناء طرابلس.
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