الشرطة الاتحادية تعلن اعتقال اثنين من تجار الآثار في بغداد

وقالت الشرطة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "قوات الشرطة الاتحادية القت، اليوم الثلاثاء، القبض على اثنين من تجار الآثار وسط العاصمة بغداد".

وأضاف البيان أن "عملية القبض جاءت وفق معلومات استخبارية ومتابعة أمنية دقيقة ضمن قاطع مسؤولية اللواء الثالث شرطة اتحادية بعد ان عثر بحوزة المتهمين على قطعة آثرية تعود للعصر البابلي"، مشيراً الى أنه "تم تسليم المتهمين والمادة المضبوطة الى الجهات المختصة لإتخاذ الاجراءات القانونية والأصولية".

