الشرطة الاتحادية تعلن اعتقال اثنين من تجار الآثار في بغداد

اعلنت الشرطة الاتحادية، الثلاثاء، عن اعتقال اثنين من تجار الآثار في بغداد.
وأضاف البيان أن "عملية القبض جاءت وفق معلومات استخبارية ومتابعة أمنية دقيقة ضمن قاطع مسؤولية اللواء الثالث شرطة اتحادية بعد ان عثر بحوزة المتهمين على قطعة آثرية تعود للعصر البابلي"، مشيراً الى أنه "تم تسليم المتهمين والمادة المضبوطة الى الجهات المختصة لإتخاذ الاجراءات القانونية والأصولية".
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