اخبار العالم

الشرطة الاتحادية تعلن اعتقال اثنين من تجار الآثار في بغداد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

اعلنت الشرطة الاتحادية، الثلاثاء، عن اعتقال اثنين من تجار الآثار في بغداد.
وقالت الشرطة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "قوات الشرطة الاتحادية القت، اليوم الثلاثاء، القبض على اثنين من تجار الآثار وسط العاصمة بغداد".

وأضاف البيان أن "عملية القبض جاءت وفق معلومات استخبارية ومتابعة أمنية دقيقة ضمن قاطع مسؤولية اللواء الثالث شرطة اتحادية بعد ان عثر بحوزة المتهمين على قطعة آثرية تعود للعصر البابلي"، مشيراً الى أنه "تم تسليم المتهمين والمادة المضبوطة الى الجهات المختصة لإتخاذ الاجراءات القانونية والأصولية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة الاتحادية تعلن اعتقال اثنين من تجار الآثار في بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا