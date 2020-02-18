2020-02-18 | 19:02
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وقال مورينو في تصريحات أبرزتها صحيفة ماركا "نحن قلقون للغاية، ولكننا لن نتفاوض مع برشلونة بشأن بريثويت، إما أن يدفعوا الشرط الجزائي في عقد اللاعب، أو أنه سيبقى معنا".
وأضاف "بعد رحيل يوسف النصيري إلى إشبيلية، أصبح بقاء ليجانيس في الليجا أكثر صعوبة في كل يوم".
وأتم "في الساعات القادمة سنعرف ما سيحدث. يمكنني فهم ما يفعله برشلونة الآن، لأنه تم منحهم حقًا قانونيًا بذلك".
يذكر أن ليجانيس يحتل المركز الـ 19 بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 19 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر مالك ليجانيس: لن نتفاوض مع برشلونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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