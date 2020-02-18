مالك ليجانيس: لن نتفاوض مع برشلونة

وكانت العديد من التقارير، قد أكدت أن بريثويت بات الهدف الرئيسي لبرشلونة، من أجل قيده محليًا بدلًا من المصاب عثمان ديمبلي.

وقال مورينو في تصريحات أبرزتها صحيفة ماركا "نحن قلقون للغاية، ولكننا لن نتفاوض مع برشلونة بشأن بريثويت، إما أن يدفعوا الشرط الجزائي في عقد اللاعب، أو أنه سيبقى معنا".



وأضاف "بعد رحيل يوسف النصيري إلى إشبيلية، أصبح بقاء ليجانيس في الليجا أكثر صعوبة في كل يوم".

وأتم "في الساعات القادمة سنعرف ما سيحدث. يمكنني فهم ما يفعله برشلونة الآن، لأنه تم منحهم حقًا قانونيًا بذلك".

يذكر أن ليجانيس يحتل المركز الـ 19 بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 19 نقطة.