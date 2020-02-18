ارتفاع نسب الانجاز في مشروع ملعب الزوراء

رياضة 2020-02-18 | 18:52 المصدر: 157 مشاهدة بجهود حثيثة يتواصل العمل بوتيرة متصاعدة في مشروع ملعب نادي الزوراء الذي اقترب من مراحل الانجاز بعد ان وصلت نسب الانجاز الى ٨٦ بالمئة. وقال مدير قسم المشاريع الستراتيجية في الوزارة صباح عبد الوهاب في بيان ان "نسب الانجاز ارتفعت خلال الشهرين الماضيين بشكل ملحوظ ووصلت الى ما يقارب ٨٦ بالمئة حيث اعطى المدير العام اهمية استثنائية لهذا المشروع من خلال المتابعة المباشرة مع ملاكات الشركة المنفذة ودائرة المهندس المقيم بسبب التوقفات التي شهدها خلال الفترات السابقة".



وبين ان "المشروع عملية التشغيل التجريبي للشاشات التي تم الانتهاء من ربطها واستكمال متطلبات التشغيل الخاصة بها للمشروع الذي من المقرر انجازه خلال شهر نيسان القادم ليشكل اضافة مهمة الى انجازات الوزارة في مجال تشييد الملاعب الستراتيجية العملاقة في العاصمة بغداد".



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