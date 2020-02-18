قائد الشرطة الاتحادية يبين أسباب تأخر الداخلية بتسلم الملف الأمني في المحافظات

وقال البطاط في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "بموجب الوصف الوظيفي في وزارة الداخلية لتشكيل قيادة قوات الشرطة الاتحادية، ينبغي أن تتواجد الشرطة الاتحادية في جميع محافظات العراق باستثناء اقليم كردستان وبتواجد لواء في كل محافظة".وأضاف أن "خطة وزارة الداخلية، أن تتولى حفظ الأمن والنظام في المحافظات، ونحن بانتظار أوامر العمليات المشتركة، ليأخذ الجيش دوره في مناطق نتواجد بها الآن، من أجل تطبيق خطة تسلمنا الملف الأمني في محافظات البلاد، عبر خطة إرجاع لواء في الموصل ولواء في صلاح الدين ولواء في الرمادي ولواء في ديالى فضلاً عن المحافظات الوسطى والجنوبية".

وأوضح البطاط أنه "كان المفروض تسلم الملف الأمني العام 2019، بعد أن حصلت موافقة القائد العام للقوات المسلحة وكذلك مجلس الأمن الوطني، لكن بسبب الظروف التي مرت بها محافظات البلاد تأخر تطبيق هذا التوجيه".



وتابع قائد قوات الشرطة الاتحادية، :"نحن الشرطة الاتحادية نؤمن بأن الأمن اختصاص القوات الأمنية، ويجب أن تعود إلى ممارسته في المدن، وإبعاد المظاهر المسلحة باستخدام قوات متدربة وهي قوات الشرطة الاتحادية".