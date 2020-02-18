قوة من الجيش تحرر مختطفاً لدى 'داعش' في صحراء الانبار

افاد مصدر امني، الثلاثاء، بأن قوة من الجيش حررت مختطفاً لدى تنظيم "داعش" في صحراء محافظة الانبار.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "قوة من الفرقة اﻻولى بالجيش تحرر مختطفا لدى داعش في صحراء غرب الرطبة (٣١٠كم غرب الرمادي)".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "القوة اعادت الشخص الى أهله وقتلت خاطفيه".
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