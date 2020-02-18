زلزال بقوة 5.2 يضرب غربي تركيا

ضرب زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس رختر، اليوم الثلاثاء، ولاية مانيسا غربي تركيا وبحسب وكالة "الأناضول" التركية، فقد ضرب الزلزال قضاء قرق أغاج الواقع في ولاية مانيسا غربي البلاد. وبحسب هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" فإن الزلزال "ضرب القضاء بقوة 5.2 درجة، في تمام الساعة 19:09 بالتوقيت المحلي (16:09 ت.غ)".



وبحسب مصادر محلية تركية، فقد وقع الزلزال على عمق 7 كم تحت سطح الأرض.

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