الادارة المركزية للحشد تصدر توضيحاً بشأن المفسوخة عقودهم

أصدرت مديرية الإدارة المركزية للحشد الشعبي، الثلاثاء، توضيحاً بشأن المنتسبين المفسوخة عقودهم.
وأضافت أن "هنالك مقترح و بناءً على توجيهات رئيس هيأة الحشد الشعبي، طالبنا ومن خلال لجنة بمناقلة درجات وظيفية من وزارة الدفاع إلى هيأة الحشد الشعبي وتم رفع ذلك الى رئيس الهيأة و منه الى مجلس الأمن الوطني لغرض اقرار المناقلة بين وزارة الدفاع و هيأة الحشد الشعبي و سيتم ابلاغكم بذلك حال إتمام المناقلة" .
وأكدت المديرية، أن "وزارة المالية لم تحدد أي درجة وظيفية للمفسوخة عقودهم من منتسبي هيأة الحشد الشعبي لحد الان"، مبينة أن "حسن الحميداوي سيكون ممثلاً عن المفسوخة عقودهم في جميع مراحل ذلك و سيكون حاضراً في جميع المناقشات و الاجتماعات الى حين إكمال عودة المفسوخة عقودهم".
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