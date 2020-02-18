واشنطن تؤكد أهمية الالتزام بحظر الأسلحة على ليبيا

القائد العام للجيش الليبي والسفير الأمريكي لدى ليبيا - أرشيفية

أكدت سفارة الولايات المتحدة لدي ليبيا، الثلاثاء، أهمية التزام الأطراف المشاركة في مؤتمر برلين بحظر الأسلحة المفروض على ليبيا.



كان السفير الأمريكي لدي ليبيا ريتشارد نورلاند، الثلاثاء، التقى القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر بمقر القيادة العامة بمنطقة الرجمة شرق بنغازي.

وأشارت السفارة الأمريكية، عقب اللقاء، في سلسلة تغريدات على "تويتر"، إلى الالتزام المعلن الذي أبداه المشير حفتر بوقف دائم لإطلاق النار.

ونوهت السفارة بأهمية التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية.



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وكان المشير خليفة حفتر أكد، في وقت سابق الثلاثاء، تمسك الجيش بتحرير كامل الأراضي الليبية وطرد مرتزقة أردوغان.

واستضافت العاصمة الألمانية برلين، الشهر الماضي، فعاليات مؤتمر "السلام في ليبيا"، بمشاركة دولية رفيعة وسط مساعٍ لإيجاد حل دائم وشامل للأزمة.

وانتهى مؤتمر برلين بإعلان المشاركين التزامهم بقرار الأمم المتحدة الخاص بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا ووقف تقديم الدعم العسكري لأطراف الصراع، لكن تركيا تجاهلت مخرجات برلين، حيث قامت بارجتان حربيتان تحملان اسمي "غازي عنتاب" و"قيديز" بالرسو في ميناء طرابلس، وأن مليشيات الردع والنواصي تكفلت بتأمين عملية الإنزال.

وأواخر نوفمبر الماضي/تشرين الثاني، وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس حكومة الوفاق المنتهي ولايتها فايز السراج، مذكرتين إحداهما تتعلق بترسيم الحدود البحرية بين الدولتين والأخرى أمنية تتيح لأنقرة إرسال قوات إلى ليبيا.



وأعلنت الخارجية الأمريكية رفضها لاتفاق السراج وأردوغان، حيث وصف مسؤول أمريكي الاتفاق بأنه "استفزازي" ويثير القلق.