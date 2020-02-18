روسيا تحظر دخول الصينيين خشية "كورونا"

أعلنت السلطات الروسية، الثلاثاء، عن فرض حظر على دخول الصينيين اعتبارا من الخميس المقبل خشية تفشي فيروس كورونا الجديد.

وقالت تاتيانا جوليكوفا، نائبة رئيس الوزراء المكلفة الشؤون الصحية، إن "دخول الرعايا الصينيين عبر الحدود الحكومية الروسية سيعلق اعتبارا من 20 فبراير/شباط الجاري لرحلات العمل والرحلات الخاصة والتعليم والسياحة"، وفق وكالات أنباء روسية.

واتخذت روسيا عدة إجراءات دفاعية تجاه الفيروس الجديد الذي اندلع تفشيه من مدينة ووهان الصينية، إذ أعلنت هيئة السكك الحديدية الروسية توقف حركة قطارات الركاب للصين.

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وعلقت الحكومة الروسية العمل بالاتفاقية الموقعة بين روسيا والصين للرحلات السياحية الجماعية المعفية من التأشيرة.

فيما وقع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، مرسوما يقضي بإغلاق حدود البلاد في شرقها الأقصى كأحد الإجراءات الهادفة لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد.

وبعد أكثر من شهر على ظهور فيروس كورونا الجديد في مدينة ووهان الصينية، أعلنت منظمة الصحة العالمية "حالة طوارئ" على خلفية انتشار المرض الغامض الذي تسبب في حالة هلع عالمية لقدرته على الانتقال من شخص لآخر قبل ظهور أعراضه.

وتفشى فيروس كورونا المتحور في مدينة ووهان عاصمة مقاطعة هوباي الصينية أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، وانتشر المرض الغامض الذي ينتقل بين البشر بسرعة ووصل إلى نحو 15 دولة.

ووفق آخر حصيلة معلنة، وصلت حصيلة المصابين بفيروس كورونا لأكثر من 73 ألف حالة إصابة، وبلغ عدد الوفيات 1873 شخصا.