تفاصيل استهداف سفينة إسطنبول بميناء طرابلس

أفادت مصادر خاصة من داخل ميناء طرابلس البحري بأن سفينة الشحن القادمة من تركيا التي دخلت ميناء طرابلس اليوم الثلاثاء غادرته فور استهداف الميناء.

وتابعت المصادر في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن استهداف السفينة جاء عبر قذائف مدفعية وليس ضربات جوية.

وأضافت أن السفينة تحمل اسم (آيلا) وترفع علم جزر الكوك –إحدى جزر المحيط الهادئ- وكانت قادمة من ميناء إسطنبول.

وأشارت المصادر أنه لم يتم التأكد حتى الآن إن كانت السفينة التي تحمل معدات عسكرية قد أفرغت حمولتها أو أجزاء منها قبل القصف.







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إيطاليا: استمرار إرسال الأسلحة إلي ليبيا يعقد أزمتها

الجيش الليبي يستهدف سفينة تركية تحمل أسلحة في طرابلس



وكان المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة بمنطقة الغربية قد أكد اشتعال النيران في السفينة التركية المحملة بالأسلحة والذخائر والتي رست صباح اليوم في ميناء الشعاب بالعاصمة الليبية طرابلس.

وجرى استهداف سفينة الأسلحة التركية بعد أن دخلت ميناء طرابلس، حيث تم التأكد من حمولتها وهي ذخائر وأسلحة.



ولا تزال المليشيات ومرتزقة تركيا من الإرهابيين السوريين التركمان التابعين لحكومة فايز السراج بطرابلس مستمرة في خرق الهدنة، واستهداف المدنيين وإطلاق القذائف العشوائية، ما يدفع قوات الجيش الليبي للتصدي لهم.

وتسري منذ 12 يناير/كانون الثاني الماضي، هدنة بين الجيش الليبي والأطراف المسلحة غربي البلاد، كما تم التأكيد على وقف إطلاق النار في الإعلان الختامي لمؤتمر برلين الدولي للسلام في ليبيا، الذي انعقد في يوم 19 من الشهر نفسه.

وكان رامي عبدالرحمن، مدير "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، قد أكد أن عدد المرتزقة الموالين للحكومة التركية الذين يقاتلون في ليبيا قد ارتفع بشكل كبير جدا، حيث فاق 3660 مرتزقا من فصائل السلطان مراد وسليمان شاه وفيلق الشام ولواء الشمال والحمزات ولواء المعتصم وفصائل أخرى يجري تحضيرهم في معسكرات جنوب تركيا قبل الانطلاق إلى ليبيا.