الجيش السوداني يعيد ضابطا للخدمة إثر غضب شعبي

أعاد المجلس السيادي السوداني، الثلاثاء، الملازم أول محمد صديق للخدمة، بعد ساعات من إحالته للتقاعد ضمن قائمة صدرت في وقت سابق.

وأعلن المتحدث الرسمي لمجلس السيادة السوداني محمد الفكي سليمان، عبر صفحته على فيس بوك، أن "الملازم أول محمد صديق سيظل في صفوف القوات المسلحة، حارسا لتراب بلاده ولقيم الحرية والسلام والعدالة".

وشهد السودان ردود أفعال غاضبة لإحالة الملازم محمد صديق، الذي يحفظ له الشارع السوداني مخالفته لتعليمات القيادة ووقوفه إلى جانب المعتصمين أمام قيادة الجيش بالخرطوم وحمايتهم من هجمات مليشيات المعزول عمر البشير.

وقاد نشطاء الإنترنت في السودان أكبر حملة تضامن مع الملازم محمد صديق، وزينوا أيقوناتهم بصورته وهو يتوسط المعتصمين أمام قيادة الجيش بالخرطوم، مرددين كلماته المأثورة لجموع المحتجين.

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وفي صبيحة 9 أبريل/نيسان 2019، عندما كانت مليشيات المعزول عمر البشير تمطر المعتصمين بوابل من الرصاص في محاولة لتفريقهم بالقوة الجبرية، خرج الملازم محمد صديق برفقة عدد من الضباط وتوسطوا المحتجين أمام القيادة معلنين وقوفهم إلى جانب "الثور" لحين سقوط نظام البشير.

وحينها، قال الملازم أول محمد صديق للمعتصمين: "نحن ما جينا هنا عشان نمسكها، نحن جينا هنا نحميكم وقاعدين معاكم لحدي تسقط وبس ومحل رهيفة تنقد".



وفي وقت سابق، أعلن الجيش السوداني، رسميا، عن هيكلة في صفوفه شملت ترقيات وإحالات للتقاعد.

وذكر الجيش، في بيان، أن الهيكلة تأتي بصورة منتظمة بداية كل عام جديد وفقاً للوائح فرع شؤون الضباط وشروط اجتياز حواجز الترقي والاستمرارية بالقوات المسلحة.

ولم يكشف البيان مزيدا من التفاصيل غير أنه أكد أن الترقيات والإحالات للتقاعد ستتوالى تباعا.