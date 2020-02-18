ذكريات "واندا" السعيدة تعزز فرص ليفربول لتخطي عقبة أتلتيكو مدريد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعود ليفربول الإنجليزي إلى ملعب "واندا متروبوليتانو" من جديد، لمواجهة أتلتيكو مدريد الإسباني في عقر داره، الثلاثاء، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.
ويملك رجال المدرب الألماني يورجن كلوب ذكريات سعيدة على الملعب، الذي احتضن نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.
ونجح "الريدز" في الفوز على مواطنه توتنهام هوتسبير بنتيجة 2-0 في المباراة النهائية للبطولة على ملعب "واندا"، ليتوج الفريق بلقبه السادس على الإطلاق.
ويأمل نجوم ليفربول في الحفاظ على تلك الذكريات السعيدة بالعودة بنتيجة إيجابية من معقل "الروخيبلانكوس".
كما يسعى الفريق الإنجليزي لتحسين سجله أمام الفرق الإسبانية في ملاعبها، إذ خاض هناك 20 مباراة، حقق الفوز في 7 منها فقط.
ويرغب رفاق النجم المصري محمد صلاح في معادلة الكفة مع الخسائر التي مُني بها الفريق في الملاعب الإسبانية، والتي بلغت 8 هزائم، إلى جانب 5 تعادلات.
وكانت آخر مباراة خاضها ليفربول داخل إسبانيا ضد أحد فرقها تلك التي خسرها على يد برشلونة بنتيجة 0-3 الموسم الماضي، في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال، قبل أن يعود ويحقق الريمونتادا التاريخية بالفوز 4-0 على ملعبه ويتأهل للنهائي.
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