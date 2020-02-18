صناع الحكومات المرنة يرسمون المستقبل بمنتدى "السياسات العامة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انطلقت فعاليات "منتدى الإمارات للسياسات العامة" في دورته الرابعة، برعاية الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الذي يستمر يومي 17 و18 فبراير، تحت عنوان "الحكومات المرنة والاستعداد للمستقبل".

المنتدى الذي يسلط الضوء على سبل تحقيق الحكومات المرنة والاستعداد لمواجهة تحديات المستقبل، انطلق بتنظيم من كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، ومشاركة محلية ودولية واسعة.

وأكد مارتن كافيتس، مستشار الشؤون الرقمية في حكومة إستونيا، أنه من المهم جدا جمع أصحاب القرار والباحثين معا لمناقشة موضوع الحكومات المرنة في ظل تركيز معظم الحكومات على الأمور التقنية بينما يجب إيصال فكرة الحكومات المرنة التي من شأنها أن تساعد على بناء مستقبل عظيم للكثير من الدول حول العالم.

وأشار كافيتس، مستشار الشؤون الرقمية في حكومة إستونيا، إلى أن رسالته هي الثورة الصناعية الرابعة القادرة على أن تكون دليلا على المستقبل، مؤكدا أن النخبة المشاركة في المنتدى ستعمل على التوصل إلى سياسات قادرة على مواجهة التغيرات بجميع القطاعات في المستقبل القريب.