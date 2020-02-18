شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ماكرون يعلن وقف استقدام الأئمة الأتراك والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستوقف تدريجياً استقدام "الأئمة المعارين" من دول أخرى، مثل تركيا والجزائروالإعتماد على الأئمة المدربين في فرنسا.



وقال ماكرون على هامش إجتماع محاربة الإسلام السياسي المنعقد بمدينة مولوز "بالإضافة إلى هؤلاء الأئمة المعرين والبالغ عددهم 300، سيتم وقف تزويد المساجد بأئمة مؤقتيين خلال شهر رمضان".

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