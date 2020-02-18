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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تركيا تعلق على نبأ تدمير سفينة لها في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 فبراير 2020
الخليج 365
أعلن المتحدث باسم الرئيس التركي، إبراهيم قالين، اليوم الثلاثاء، أن تركيا لا تؤكد معلومات تفيد بأن سفينتها غرقت خلال هجوم صاروخي في ميناء طرابلس.
وقال قالين ردا على سؤال حول قصف سفينة تركية في ميناء طرابلس اليوم الثلاثاء "كان هناك قصف، لكن لم تقع إصابات. وتم الرد على مصدر هذه النيران".
وتابع قائلا "أستطيع القول إنه بعد هذا هدأ الموقف".
وكانت الصفحة الرسمية للجيش الليبي على موقع فيسبوك قد نشرت في وقت سابق أن " "تم تدمير السفينة التركية المحملة بالأسلحة والذخائر والتي رست هذا الصباح في ميناء طرابلس".
ثم عدلت الخبر وقالت "تم أشتعال النيران في السفينة التركية المحملة بالأسلحة والذخائر والتي رست هذا الصباح في ميناء طرابلس".
وتعاني ليبيا انقسامًا حادًا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، وبين الغرب حيث المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، وهي الحكومة المعترف بها دوليا إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.
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