الجيش الليبي يعلن استهداف مستودع أسلحة في ميناء طرابلس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

أعلنت عملية الكرامة التي تنفذها القيادة العامة لقوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر اليوم الثلاثاء استهداف مستودع اسلحة بميناء طرابلس البحري.



وقالت العملية في بيان لها "وجهنا ضربة عسكرية لمستودع أسلحة وذخيرة بميناء طرابلس لإضعاف إمكانيات المرتزقة"، وفقا لقناة ليبيا "218".

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وأضاف البيان أن "الجيش الوطني يدعو الجماعات المدعومة من الوفاق إلى تجنب انتهاك وقف إطلاق النار والالتزام بمخرجات مؤتمر برلين".

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام عربية أن الجيش الوطني الليبي استهدف سفينة شحن تركية تحمل أسلحة في ميناء العاصمة طرابلس التي تسيطر عليها ميليشيات حكومة فايز السراج.

وأظهر مقطع مصور دخاناً كثيفاً يتصاعد من السفينة التي انتهكت الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على إرسال الأسلحة إلى ليبيا.

ونقلت الوكالة عن مصدر في ميناء طرابلس قوله إن مستودعا ضُرِب في الهجوم.