وزارة تنمية المجتمع الإماراتية تقدم نصائح للمواطنين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 فبراير 2020

أكدت حمده الشامسي، مدير مركز سعادة كبار المواطنين في وزارة تنمية المجتمع الإماراتية، أهمية اللعب والترفيه لكبار السن، في إحياء الذاكرة ورفع المعنويات وقدرته على التحفيز عند تلقي العلاج والاستفادة منه.



أفادت صحيفة "الإمارات اليوم"، ظهر اليوم الثلاثاء، بأن الاختصاصيين والأطباء المشرفين في تنفيذ برامج رعاية كبار المواطنين، التابعة لوزارة تنمية المجتمع، اعتمدوا على 3 تقنيات للمحافظة على سلامة حالتهم الصحية والنفسية والإبقاء على ذاكرتهم.

وأوردت الصحيفة أن هذه التقنيات تشمل آلية التنشيط الذهني وتقنيات التنبيه الحسي باللعب وكذلك تقنيات الاسترخاء، التي تظهر نتائجها خلال 8 أسابيع.

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وأشارت إلى أن الدراسات العلمية أكدت أن الاسترخاء الذهني والبدني يعمل على تقوية جهاز المناعة، وذلك بعد مرور 8 أسابيع من تعلّم أساليب الاسترخاء، حيث يصبح الجهاز المناعي للمشاركين في برنامج الاسترخاء أقوى مع الاستمرار على جلسات العلاج.

وتؤكد الدراسات أنه بالإمكان تحسين ذاكرة كبار السن باتباع تمارين عقلية بسيطة، تساعدهم على إعادة استخدام أجزاء من الدماغ لها علاقة بالذاكرة لم تكن تستخدم من قبل، أو توقف استخدامها منذ سنوات، حيث تعمل هذه التمارين على إبطاء عملية خرف الشيخوخة، وتقوية ذاكرتهم من خلال التدريبات العقلية.

وحول طريقة تطبيق هذه التقنيات، أوضحت الشامسي أنه يتم إخضاع كل فرد من كبار المواطنين لاختبار علمي بسيط لتحديد نسبة خرف الشيخوخة لديه، وذلك لتحديد التمارين والألعاب المناسبة له وفقاً لنتيجة الاختبار، مضيفة أنه يتم عقد 3 جلسات شهرية لكل فرد من كبار المواطنين لمدة سنة، ومرة أخرى بعد مرور عام، لمعرفة مدى تأثير التمارين على كبار المواطنين وذاكرتهم.

وعن آلية الاسترخاء، قالت الشامسي إنها تقنية مهمة في الوقاية والتقليل من الضغوط النفسية لدى كبار السن، وفي تعزيز صحتهم النفسية من خلال تعليمهم فن الاسترخاء.