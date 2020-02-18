شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بوتين يوقع مرسوما بإقالة مساعد له والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 فبراير 2020 الخليج 365 وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يقضي بإقالة فلاديسلاف سوركوف من منصب مساعد رئيس روسيا الاتحادية.

وقال المكتب الصحفي للكرملين اليوم الثلاثاء إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع مرسوما "بشأن إعفاء فلاديسلاف سوركوف من منصب مساعد الرئيس". يشار إلى أن هذا المرسوم يدخل حيز التنفيذ من تاريخ توقيعه.

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