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بوتين يوقع مرسوما بإقالة مساعد له

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 فبراير 2020

بوتين يوقع مرسوما بإقالة مساعد له

الخليج 365

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يقضي بإقالة فلاديسلاف سوركوف من منصب مساعد رئيس روسيا الاتحادية.

وقال المكتب الصحفي للكرملين اليوم الثلاثاء إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع مرسوما "بشأن إعفاء فلاديسلاف سوركوف من منصب مساعد الرئيس". يشار إلى أن هذا المرسوم يدخل حيز التنفيذ من تاريخ توقيعه.

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