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الصحة العالمية: 2% من المصابين بكورونا يموتون

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - جنيف

أفادت منظمة الصحة العالمية أمس أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المتحور (كوفيد 19-) ينخفض في الصين، نقلا عن بيانات جديدة خاصة بتحليل أكثر من 44 ألف حالة إصابة بالفيروس.

وأكد مايك ريان رئيس برنامج الطوارئ الصحية لدى منظمة الصحة العالمية، في مؤتمر صحفي بجنيف بأنه «من المبكر للغاية معرفة ما إذا كان هذا الانخفاض المشار إليه سيستمر».

وشدد ريان على أن الإصابات ظلت نادرة نسبيا خارج دائرة انتشار فيروس كورونا المتحور (كوفيد 19-) الرئيسة في الصين وهي مقاطعة هوبي. وانتشر فيروس كورونا المتحور المميت في نحو 24 دولة حول العالم وتسبب في فرض قيود على السفر، بما في ذلك داخل الصين، حيث تم إغلاق مدن ومناطق بأكملها. وأدى الفيروس أيضا إلى اضطراب الشركات وتعليق الإنتاج في مصانع السيارات في الصين، وإلغاء فعاليات صناعية ومسابقات رياضية.

وتعرضت صناعة السياحة العالمية لأضرار كبيرة بعدما ألغت شركات الطيران أو خفضت الرحلات الجوية إلى الصين، وحظرت بكين أنشطة شركات السياحة الصينية التي تنظم جولات خارجية.

وتعرضت سفن الرحلات البحرية للتدقيق بصورة خاصة، وأبرز هذه السفن «دايموند برنسيس»، وأبلغت اليابان عن قفزة في إصابات فيروس كورونا المتحور في السفينة، التي تصدر الحجر الصحي المفروض على متنها عناوين الصحف الدولية.

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وأعلنت وزارة الصحة اليابانية أنه تم تسجيل 99 حالة إصابة أخرى بفيروس كورونا المتحور الجديد على متن السفينة السياحية «دايموند برنسيس» في ميناء يوكوهاما، ليبلغ بذلك عدد الحالات المصابة على متن السفينة 454 حالة.

تأثيرات كورونا الجديدة:

80 % يواجهون أعراضا خفيفة

14 % يعانون من مضاعفات شديدة والتهاب رئوي

5 % في حالة حرجة

2 % يموتون