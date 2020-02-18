الحليسي في الجلسة البرلمانية للأمم المتحدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - نيويورك
شاركت عضوة مجلس الشورى السعودي، هدى الحليسي، أمس في الجلسة البرلمانية السنوية التي ينظمها الاتحاد البرلماني الدولي ومكتب رئيس الجمعية العامة بالمقر الرئيس للأمم المتحدة في نيويورك، والتي تسلط الضوء على مدار يومين على التعليم كمفتاح رئيس للسلام والتنمية.
وأبرزت السعودية خلال مشاركتها جهودها في الاستثمار الجيد في التعليم لأبنائها وبناتها، حيث وفرت التعليم المجاني لجميع المراحل التعليمية، بما في ذلك التعليم العالي، وأتاحت منذ ما يزيد على عقد من الزمان فرص الابتعاث الخارجي للطلبة السعوديين من الجنسين، واستفاد من البرنامج ما يزيد على ربع مليون طالب وطالبة تم ابتعاثهم لأكثر من 30 دولة.
وشارك في الاجتماع مدير إدارة الاتحادات البرلمانية بمجلس الشورى الدكتور سعد العنقري.
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