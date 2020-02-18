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أقدم سجينين بالكويت يستفيدان من العفو الأميري

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - الكويت

كشف المحامي العام المستشار محمد الدعيج أن العفو الصادر عن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بمناسبة الأعياد الوطنية، يشمل أقدم سجينين في الكويت، حيث مضى على وجودهما وراء القضبان 28 سنة، على خلفية تعاونهما مع الغزو العراقي.

ونقلت صحيفة «الرأي» أمس، عن الدعيج القول إن «السجينين صدر بحقهما حكم نهائي بالحبس المؤبد مع الشغل والنفاذ، بعد ثبوت تهمة تعاونهما مع قوات صدام حسين، والالتحاق بها ضمن ألوية الجيش الشعبي العراقي».

وأكد الدعيج أن «المحكومين ينالان شرط العفو الأميري فقط، إذا غادرا الكويت فورا، وهو ما تعهدت به أسرتاهما، حيث تم تسلم جوازين بريطانيين لهما».