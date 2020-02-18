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نصف مليون طفل سوري يفرون من العنف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - جنيف

أوضحت منظمة اليونيسف أن تصاعد القتال والعنف في شمال غرب سوريا أجبر نصف مليون طفل على الفرار، وأن 77 طفلا قتلوا أو أصيبوا في القتال منذ مطلع العام الجاري، مشيرة إلى أن عشرات الآلاف منهم فروا مع عائلاتهم ويعيشون الآن في العراء أو في خيام وسط طقس شديد البرودة والأمطار.

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وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف هنريتا فور إن الوضع شمال غرب سوريا لا يمكن تبريره، حتى بالمعايير السورية القائمة، حيث يحاصر الأطفال وعائلاتهم بين العنف والبرد القارس ونقص الغذاء والظروف المعيشية البائسة، مطالبة بالوقف الفوري لهذا التجاهل لسلامة الأطفال وأسرهم.

وتلقت اليونيسف أمس إفادة بأن آخر مستشفيين يعملان في غرب حلب قد تم استهدافهما، مضيفة أن المذبحة الدائرة شمال غرب سوريا تلحق خسائر فادحة بالأطفال ويجب أن تتوقف، مطالبة بحماية الأطفال والبنية التحتية المدنية التي يعتمدون عليها للاستمرار على قيد الحياة، ومنح العائلات هدنة وفترة راحة، والسماح للعاملين في المجال الإنساني بالاستجابة للاحتياجات الهائلة.

وتواصل منظمة اليونيسف مع الشركاء تقديم المساعدات المنقذة للحياة للأسر المحتاجة والنازحين شمال غرب حلب، بما في ذلك ملابس الشتاء ومياه الشرب المأمونة ولوازم النظافة وعلاج سوء التغذية والدعم النفسي والاجتماعي، كما تعمل على توفير اللقاحات للأطفال الذين فاتهم التطعيم سابقا.