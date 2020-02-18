شكرا لقرائتكم خبر

الحرس الجمهوري يضرب الحوثيين في 3 محاور

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - عدن، الجوف

نفذت قوات حراس الجمهورية اليمنية هجوما شرسا على مواقع الحوثيين في مدينة الدريهمي بمحافظة الحديدة أمس عبر 3 محاور، بعد خرقها لاتفاقات التهدئة السابقة لأكثر من مرة. وتزامنا مع ذلك تمكنت القوات المشتركة من كسر هجوم حوثي في مديرية بيت الفقيه بالحديدة.

وأكد المركز الإعلامي لألوية العمالقة عن مصدر عسكري في القوات المشتركة أن «بقايا جيوب الميليشيات التابعة لإيران حاولت التسلل من بين مزارع الحسينية صوب منطقة الجاح الاستراتيجية بعد تلقيها تعزيزات على مدار أسبوع ولكن دون جدوى».

وأضاف «المحاولة انتهت كسابقتها بالفشل الذريع وخسائر فادحة في صفوفها»، ولفت إلى أن «تحركات الميليشيات كانت مرصودة لحظة بلحظة منذ وصول التعزيزات وبدء الانتشار بين مزارع النخيل، الأمر الذي جعلها مجرد محاولة انتحارية تفتقر لعنصر المباغتة».

وفي جبهات الجوف أكد قائد اللواء 22 مشاة العميد ركن عبدالله الضاوي أن ميليشيات الحوثي المتمردة المدعومة من إيران تتكبد يوميا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد خلال محاولاتها الفاشلة للتسلل في جبهات الجوف المختلفة.

وأضاف في تصريح نقله موقع «26 سبتمبر» الناطق باسم الجيش، أن قوات الشرعية أفشلت جميع محاولات الميليشيات الحوثية للتسلل باتجاه مواقع محررة في المحافظة، وكبدتها قتلى وجرحى في صفوفها، لافتا إلى أن جثث قتلاها ما تزال متناثرة في الجبال والشعاب.

Advertisements

واكد العميد الضاوي أن أبطال الجيش يسطرون أروع البطولات والتضحية والفداء في دحر الميليشيات وإفشال هجماتها التي أعدت لها منذ شهور، لافتا إلى أنهم لقنوا الميليشيات دروسا قاسية لن تنساها. وحيا قائد اللواء 22 مشاة موقف أبناء قبائل الجوف «الذين هبوا إلى الجبهات للقتال جنبا إلى جنب مع أبطال القوات المسلحة».

من جهة أخرى أعلنت الأمم المتحدة أمس البدء في توزيع مواد غذائية على 320 أسرة نازحة في محافظة مأرب شرق العاصمة اليمنية صنعاء. وقال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، في بيان مقتضب «نهدف للوصول إلى 3 آلاف أسرة نزحت في الآونة الأخيرة»، وأضاف «يعتبر ذلك جزءا من آلية الاستجابة السريعة التي تقوم بتنسيق استجابة وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية لحالات نزوح السكان في اليمن».

وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن ذكر في وقت سابق أن القتال تصاعد بعدد من المديريات في محافظات مأرب والجوف وصنعاء منذ منتصف يناير، مما أجبر 4700 أسرة على الفرار.

مشاهدات يمنية

• لغم حوثي يقتل أسرة مكونة من أربعة أشخاص بمديرية الخوخة جنوب الحديدة.

• قناصة ميليشيات الحوثي يصيبون عددا من المواطنين في مديرية التحيتا بالساحل الغربي.

• حملة جبايات حوثية كبيرة من التجار بمناطق سيطرتها.