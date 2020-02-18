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قائد الحرس الثوري: ليس هذا وقت القضاء على إسرائيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - بيروت

أثار القائد العام لقوات حرس الثورة الإيرانية حسين سلامي سخرية العالم بتصريح غريب أمس، أكد خلاله أن «الظروف ليست مواتية للقضاء على إسرائيل».

وقال في مقابلة مع قناة «الميادين»، نشرتها على موقعها الالكتروني الليلة الماضية، إن «هناك إمكانات كبيرة للقضاء على إسرائيل، لكن الظروف حتى الآن ليست مواتية لحدوث هذا الأمر»، وأضاف «الإسرائيليون أصغر وأعجز بكثير من الأمريكيين، وكل نقاطهم التي يحتلونها في مرمى نيراننا».

وقال «يجب ألا يعتمد الإسرائيليون على الأمريكيين، فالآخرون فعلوا ذلك ولم يحققوا أي نتيجة»، مضيفا «بنينا قدراتنا على مستوى عالمي، لكي نصل إلى مستوى القوة العسكرية الأكبر في العالم».