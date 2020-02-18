3 مارس موعد محاكمة باحثين فرنسيين في إيران

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - طهران
أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين إسماعيلي أمس عن لائحتي اتهام صدرتا لفرنسيين اثنين موقوفين منذ أشهر بتهمة «انتهاك الأمن القومي»، مشيرا إلى أنه سيبدأ نظر قضيتهما في الثالث من مارس.
وتعليقا على تصريحات المسؤولين الفرنسيين الذين يطالبون بالإفراج عنهما، قال المتحدث «لا نقبل أي تدخل من جانب أي بلد أجنبي في الشؤون الداخلية والقضائية للبلاد، وخاصة تلك التي تقوم بأعمال عدائية ضد إيران».
وتعتقل إيران الأكاديمية الفرنسية الإيرانية «فاريبا عادل خاه» والباحث الفرنسي «رولان مارشال» منذ منتصف العام الماضي. وجدد المتحدث التأكيد على أن بلاده لا تعترف بازدواجية الجنسية بالنسبة لمواطنيها، وكانت فرنسا استدعت في ديسمبر سفير إيران لدى باريس على خلفية ما وصفته بأنه سجن «لا يطاق» لاثنين من رعاياها.
وأعلن إسماعيلي عن تبادل سجينين بين ألمانيا وإيران. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية «فارس» قوله إنه تم الإفراج عن إيراني اعتقل في ألمانيا بتهمة انتهاك عقوبات أمريكية وكان من المفترض تسليمه للولايات المتحدة.
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