قالين عن استهداق سفينة تركية: كان هناك قصف لكن لم تقع إصابات

أعلن المتحدث باسم الرئيس التركي إبراهيم قالين أن "​تركيا​ لا تؤكد معلومات تفيد بأن سفينة لها غرقت خلال هجوم صاروخي في ميناء ​طرابلس​"، مشيراً الى انه "كان هناك قصف، لكن لم تقع إصابات، وتم الرد على مصدر هذه النيران، ولا يمكن القول إنه بعد هذا هدأ الموقف".

هذا وكان ​الجيش الليبي​ قد أعلن في وقت سابق، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن "تدمير ​السفينة​ التركية المحملة بالأسلحة والذخائر والتي رست هذا الصباح في ميناء طرابلس".