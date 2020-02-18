أعلن المتحدث باسم الرئيس التركي إبراهيم قالين أن "تركيا لا تؤكد معلومات تفيد بأن سفينة لها غرقت خلال هجوم صاروخي في ميناء طرابلس"، مشيراً الى انه "كان هناك قصف، لكن لم تقع إصابات، وتم الرد على مصدر هذه النيران، ولا يمكن القول إنه بعد هذا هدأ الموقف".
هذا وكان الجيش الليبي قد أعلن في وقت سابق، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن "تدمير السفينة التركية المحملة بالأسلحة والذخائر والتي رست هذا الصباح في ميناء طرابلس".
كانت هذه تفاصيل خبر قالين عن استهداق سفينة تركية: كان هناك قصف لكن لم تقع إصابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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