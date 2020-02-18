بوغدانوف يبحث مع وفد من حركة حماس آفاق حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي

أعلنت ​وزارة الخارجية الروسية​ عن "لقاء نائب وزير الخارجية ​ميخائيل بوغدانوف​، بوفد من قيادة حركة "حماس"، برئاسة خالد مشعل، وجرى خلال المباحثات تبادل متعمق للآراء حول مسألة استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، وآفاق حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس القانوني الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية".

هذا وأعلن الرئيس الأميركي، ​دونالد ترامب​، في 28 كانون الثاني الماضي، عن خطته لتسوية ​القضية الفلسطينية​ - الإسرائيلية، المعروفة بـ "​صفقة القرن​"، وسط حضور من كبار المسؤولين بإدارته، ورئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية ​بنيامين نتانياهو​، وسفراء عمان و​الإمارات​ والبحرين.