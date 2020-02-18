العدل الإسرائيلية: بدء محاكمة نتانياهو بعد أسبوعين من الانتخابات

أعلنت ​وزارة العدل​ الإسرائيلية، أن "محاكمة رئيس الوزراء ​بنيامين نتانياهو​ بتهم ​الفساد​ ستبدأ في الـ17 من اذار المقبل، أي بعد أسبوعين من إجراء ثالث ​انتخابات​ عامة إسرائيلية في أقل من عام"، مشيرة الى ان نتانياهو، يجب أن يحضر الجلسة الأولى التي ستعقدها ​محكمة​ ​القدس​ الجزائية لسماع الاتهامات الموجهة إليه، على أن تنظر في القضية هيئة مكونة من ثلاثة قضاة، وتشمل التهم التي تم إبلاغ المحكمة بها رسميا قبل ثلاثة أسابيع، الرشوة، وخيانة الأمانة، والاحتيال".

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