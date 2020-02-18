الأمن التركي: الأمن التركي اعتقل قياديا كبيرا في "داعش"

أفادت وكالة "الأناضول" التركية، بأن "​قوات الأمن التركية​ وبالتعاون مع قسم مكافحة الإرهاب ألقت القبض على المواطن السوري المسمى أبو تقي الشامي، وهو قيادي في تنظيم "داعش" والمسؤول عن الأنشطة الاستخباراتية في التنظيم، في عملية أمنية بقضاء "إيناغول" التابع لولاية بورصة غربي البلاد".

ولفتت الى أن "الأمن ألقى القبض على 3 أشخاص آخرين في العملية الأمنية، يشتبه بارتباطهم ب​تنظيم داعش​".

وأوضحت الوكالة، أن "أبو تقي الشامي (50 عاما) كان مسؤولا رفيع المستوى في "داعش" بمنطقتي الميادين والبوكمال في دير الزور شرقي سوريا، وألقي القبض عليه في قضاء إيناغول، حيث كان يعمل فيها سباكا للغاز في المنازل، و كان الشامي يشرف على عمليات الإعدام باسم "داعش"، وكان التنظيم ينشر هذه الإعدامات على وسائل التواصل الاجتماعي".