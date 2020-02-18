حكومة الوفاق الليبية تنفي استهداف سفينة تركية في ميناء طرابلس

نفى المتحدث باسم المركز الإعلامي لعملية "​بركان​ الغضب" التي تقودها ​حكومة​ الوفاق الوطني الليبية مصطفى المجعي، "استهداف ​سفينة​ تركية أو مخزن للذخيرة في ميناء ​طرابلس​ الليبي"، مشيراً الى ان "قصف مليشيات حفتر لرصيف ميناء طرابلس أدى فقط لاحتراق عدة حاويات تجارية و​بضائع​".

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