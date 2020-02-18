حمد الكعبي: البرنامج النووي للإمارات سلمي

أعلن مندوب ​الإمارات​ الدائم لدى ​الوكالة الدولية للطاقة الذرية​، السفير حمد علي الكعبي، ان "البرنامج النووي لبلاده سلمي، وليس هناك أي مبرر لاتهامه بأنه يقود إلى سباق تسلح في المنطقة"، موضحاً "أن المفاعل المستخدم في دولة الإمارات يعتبر من مفاعلات الجيل الثالث، التي صممتها الشركة الكورية للطاقة الكهربائية "كيبكو"، ما يعني أنه متقدم من ناحية معايير وأنظمة السلامة النووية، فالمفاعل مبني على نفس الأسس التي بنيت عليها بعض مفاعلات ​أميركا​، ومؤخرًا نفس المفاعل حصل على تصريح من هيئة الرقابة النووية الأميركية.

ولفت الكعبي الى ان "لا أرى أي مبرر لاتهام البرنامج بأنه يقود إلى سباق تسلح في المنطقة، حيث يتحلى البرنامج اليوم بأعلى معايير الشفافية، إضافة إلى وجود شراكات دولية لتطوير البرنامج، الإمارات اليوم تقود جهودا دولية كبيرة لتطوير برامج سلمية، وأصدرت سياسات وإجراءات لم تأخذها أية دولة سابقًا في مجال التأكيد على سلمية البرنامج النووي".