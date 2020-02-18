أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن ان بلاده لن تتوقف عن إرسال قواتها إلى إدلب شمال غربي سوريا، مؤكدا أن هجمات الجيش السوري، ستلقى ردا بالمثل.
وأشار قالن إلى أن أساس الموقف التركي في محادثات موسكو، هو العودة إلى حدود اتفاق سوتشي، مؤكدا أن المحادثات مع روسيا ستستمر حول إدلب، مؤكداً أن "التعزيزات العسكرية ستتواصل إلى إدلب من أجل حماية المدنيين" هناك، لافتاً إلى أن "تغيير مواقع نقاط المراقبة في إدلب غير وارد".
وأوضح أنه "لا نقول بأن على الناتو أن يأتي ويحارب في إدلب لكن نريد طرفا يطبق نداء الأمم المتحدة، وموقف الناتو غير كاف وإذا استمر الأمر كذلك فستذهب إدلب".
كانت هذه تفاصيل خبر الرئاسة التركية: لن نتوقف عن إرسال القوات لإدلب وهجمات الأسد ستلقى ردا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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