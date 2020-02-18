زلزال بقوة 5.2 يضرب ولاية مانيسا غربي تركيا

ضرب ​زلزال​ بقوة 5.2 درجات مقياس رختر، قضاء قرق أغاج الواقعة في لاية مانيسا غرب ​تركيا​، وتوجهت فرق ​الهلال الأحمر التركي​ بشكل عاجل إلى ​القضاء​، في حين لم ترد أي معلومات حول الأضرار حتى هذه اللحظة.

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