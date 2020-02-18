وفاة 14 شخصا جراء تسرب للغاز في باكستان

أكد الناطق باسم ​وزارة الصحة​ في ولاية السند الباكستانية ظافر مهدي، وفاة ما لا يقل عن 14 شخصا في بسبب تسرب للغاز لم يعرف مصدره، وبدأ مقيمون في منطقة كياماري السكنية والتجارية يشعرون بالإعياء الأحد وسجلت 4 ​وفيات​ في اليوم نفسه.

وأدخل حوالي 250 شخصا إلى ​المستشفيات​ وهم يعانون صعوبات في ​التنفس​ وتحسسا في العيون، بالإضافة إلى ​حالات​ اختناق وقصور في التنفس.

هذا ونفت سلطات مرفأ ​كراتشي​ الرئيسي في البلاد والواقع بجوار كياماري أن يكون مسؤولا عن تسرب الغاز هذا، على ما اكدت ناطقة باسمه.