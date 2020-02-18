وفاة 14 شخصا جراء تسرب للغاز في باكستان

أكد الناطق باسم وزارة الصحة في ولاية السند الباكستانية ظافر مهدي، وفاة ما لا يقل عن 14 شخصا في بسبب تسرب للغاز لم يعرف مصدره، وبدأ مقيمون في منطقة كياماري السكنية والتجارية يشعرون بالإعياء الأحد وسجلت 4 وفيات في اليوم نفسه.
وأدخل حوالي 250 شخصا إلى المستشفيات وهم يعانون صعوبات في التنفس وتحسسا في العيون، بالإضافة إلى حالات اختناق وقصور في التنفس.
هذا ونفت سلطات مرفأ كراتشي الرئيسي في البلاد والواقع بجوار كياماري أن يكون مسؤولا عن تسرب الغاز هذا، على ما اكدت ناطقة باسمه.
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