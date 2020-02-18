أعلن الجيش الليبي أن "قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر استقبل السفير الأميركي لدى ليبياريتشارد نورلاند
لبحث سبل مكافحة الإرهاب وتأمين البلاد وحفظ سيادتها".
وأكد حفتر، وفق بيان الجيش، "تمسك الجيش الوطني بالثوابت الوطنية التي تنص على تأمين التراب الليبي وإنهاء سيطرة الإرهابيين وإخراج المرتزقة الذين جلبهم الغزو التركي".
وفي أواخر نشرين الثاني الماضي، وقع الرئيس التركي، رجب طيب أدروغان، ورئيس حكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، مذكرتين إحداهما تتعلق بترسيم الحدود البحرية بين الدولتين والأخرى أمنية تتيح لأنقرة إرسال قوات إلى ليبيا.
ورفض الجيش الوطني والحكومة المؤقتة في ليبيا هاتين المذكرتين، مؤكدين أن اتفاق الصخيرات لا يتيح للسراج عقد اتفاقات دولية.
ولم تكن الولايات المتحدة راضية عن اتفاق السراج وأردوغان، حيث أشار مسؤول في الخارجية الأميركية بعيد توقيع الاتفاق الى أنه "استفزازي ويثير القلق.
كانت هذه تفاصيل خبر حفتر يؤكد لبومبيو ضرورة إخراج المرتزقة الذين جلبهم الغزو التركي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.