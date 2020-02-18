عقد وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن، اجتماعا مع وزير الخارجية البلجيكي في بروكسل، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين.
وأكد عبد الرحمن، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "قطر تتخذ خطوات ملموسة لزيادة تعزيز العلاقات الثنائية في جميع المجالات"، موضحاً انه "قطر تتقاسم مع بلجيكا الرغبة الحقيقية لتعزيز روابط الصداقة القوية، التي تجمع بلدينا الصديقين".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية القطري: نتخذ خطوات ملموسة لتعزيز العلاقات مع بلجيكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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